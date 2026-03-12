San Nicola da Crissa, estirpano abusivamente alberi di leccio.  Segnalati dall’Arma

il blitz

VIBO VALENTIA I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Vallelonga, supportati dai colleghi di Serra San Bruno, hanno bloccato i responsabili dell’estirpazione di vari alberi di leccio, alti oltre 10 metri, all’interno di un esteso bosco di macchia mediterranea di elevato valore naturalistico, nel comune di San Nicola da Crissa in Località Fallà. Gli autori stavano operando senza alcuna autorizzazione ed utilizzavano dei potenti mezzi meccanici (escavatori e strumenti professionali). Le operazioni di estirpazione comportavano il mutamento del profilo del suolo, provocando anche un elevato rischio idrogeologico. L’asportazione delle piante ha alterato permanentemente la capacità di rigenerazione del bosco, determinando il degrado dell’ecosistema forestale e della connessa biodiversità vegetale e animale. Gli alberi di leccio asportati avevano le radici avvolte in un telo e rete metallica per essere abusivamente trasportati, tramite mezzi pesanti autoarticolati, in Puglia dove sarebbero stati reimpiantati in giardini privati. Gli autori sono stati segnalati alla competente autorità giudiziaria per il reato di violazione del vincolo paesaggistico, di inquinamento ambientale e di deturpamento di bellezze naturali. Sono stati evidenziati anche gli illeciti comportamenti nell’ambito della commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Infine sono state contestate anche le violazioni ammnistrative in materia forestale e di vincolo idrogeologico.

