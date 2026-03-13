Skip to main content

Al Quirinale la riunione del Consiglio supremo di difesa

Focus sulla guerra Medio Oriente e l’analisi della situazione internazionale

Pubblicato il: 13/03/2026 – 12:19
In corso al Quirinale la riunione del Consiglio supremo di difesa, convocata dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Oltre al presidente della Repubblica è presente la premier Giorgia Meloni. Lo si apprende dal Quirinale. All’ordine del giorno, la guerra in Iran e in Medio Oriente e l’analisi della situazione internazionale e degli effetti della crisi in corso.
Alla riunione partecipano anche diversi ministri – Antonio Tajani (Esteri), Guido Crosetto (Difesa), Matteo Piantedosi (Interno), Giancarlo Giorgetti (Economia), Adolfo Urso (Imprese) – il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il capo di stato maggiore della Difesa Luciano Portolano, il segretario del Consiglio supremo di difesa Francesco Garofani e il segretario generale della presidenza della Repubblica Ugo Zampetti. 

