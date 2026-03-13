Fiamme in una palazzina di tre piani: 8 in ospedale

il rogo

BERGAMO Otto persone sono state messe in salvo nella notte durante un incendio che ha devastato un edificio residenziale di tre piani a Grumello del Monte, in provincia di Bergamo, e sono state accompagnate in ospedale per accertamenti dopo aver respirato il fumo generato dal rogo. L’allarme è scattato alle 2.40, quando la sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Bergamo ha attivato le procedure di emergenza. Sul posto sono state inviate sei squadre con altrettanti mezzi, tra cui autopompe, autobotti e un’autoscala, partite dalla sede centrale del comando e dai distaccamenti di Romano di Lombardia e Palazzolo sull’Oglio. Le fiamme si sono propagate rapidamente all’interno della palazzina, rendendo necessaria l’evacuazione immediata. Tutti gli abitanti sono stati messi in salvo. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per spegnere le fiamme e potrebbero proseguire per diverse ore. Restano da chiarire le cause dell’incendio. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche i carabinieri.