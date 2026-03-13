Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:53
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

Medio Oriente

La Nato abbatte il terzo missile sullo spazio aereo turco

Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Ankara

Pubblicato il: 13/03/2026 – 11:43
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
La Nato abbatte il terzo missile sullo spazio aereo turco

Un proiettile balistico lanciato dall’Iran ed entrato nello spazio aereo turco è stato neutralizzato dai sistema di difesa aerea e missilistica della Nato dispiegati nel Mediterraneo orientale. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Ankara in una nota. «Adottiamo con decisione e senza esitazione tutte le misure necessarie contro qualsiasi minaccia diretta al territorio e allo spazio aereo del nostro Paese. Sono in corso consultazioni con il Paese interessato per chiarire tutti gli aspetti dell’incidente – si legge nella nota – Tutti gli sviluppi nella regione vengono monitorati attentamente e valutati con la massima priorità data alla sicurezza nazionale».

Argomenti
lancio missile dall’Iran
medio oriente
missile diretto in Turchia
nato
Nazionale
terzo missile sullo spazio aereo turco
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x