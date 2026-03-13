Reggio, riunione del centrodestra: sarà Forza Italia a scegliere il candidato a sindaco

verso le elezioni

REGGIO CALABRIA Sarà Forza Italia a proporre il candidato di centrodestra per le prossime elezioni comunali di Reggio Calabria. Ad affermarlo in una nota congiunta i partiti di centrodestra, dopo un vertice tra i massimi rappresentanti regionali presso la sede del coordinamento di Forza Italia Calabria. In una atmosfera di «grande fervore e compattezza» i partiti hanno discusso riguardo «obiettivi, idee e proposte programmatiche. La squadra – si legge nella nota – è proiettata alle prossime, imminenti elezioni amministrative, che toccheranno diverse realtà importanti. C’è voglia di incidere ancora e tanto, nell’impegnativo ed entusiasmante percorso di sviluppo e rilancio della Calabria e di ogni singolo territorio che la compone, risolvendo i problemi, migliorando i servizi, tirando fuori l’enorme potenziale spesso inespresso».

Un candidato di FI a Reggio

In un comunicato congiunto i Coordinatori calabresi dei partiti della coalizione di centrodestra Wanda Ferro per Fratelli d’Italia, Valeria Sudano per la Lega, Pino Galati per Noi Moderati, Salvatore Bulzomì per Unione di Centro e Francesco Cannizzaro per Forza Italia, hanno ribadito «che in tutte le competizioni elettorali amministrative il centrodestra correrà unito. Comunichiamo che, dopo una serie di incontri e valutazioni collegiali, di concerto con il tavolo nazionale di centrodestra, si sono assunte alcune decisioni relative alle realtà chiamate al voto in questa tornata: per quanto concerne Crotone, si è deciso di portare avanti un progetto unitario e coeso; riguardo Reggio Calabria, si è stabilito di affidare a Forza Italia la responsabilità di avanzare la proposta di candidato sindaco, nell’ambito di un percorso condiviso con tutti i partiti della coalizione. Crotone e Reggio, fondamentali per le dinamiche complessive della Calabria, ci vedranno uniti più che mai, determinati e con una visione chiara: il centrodestra è pronto a guidare, con responsabilità e visione, una nuova stagione di crescita e prosperità».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato