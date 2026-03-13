Riapre la SP 109 tra Careri, Benestare e Bovalino. Domani la cerimonia ufficiale

viabilità

REGGIO CALABRIA Domani alle 10 si svolgerà la cerimonia di riapertura della SP 109 che nel Reggino collega i territori dei Comuni di Careri, Benestare e Bovalino. L’intervento, atteso da molti anni dalla popolazione residente, è stato realizzato dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, settore viabilità. L’evento, al quale parteciperanno il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, il consigliere metropolitano delegato Domenico Mantegna e il dirigente del settore viabilità, Lorenzo Benestare, si terrà in località, frazione Canale di Benestare.

