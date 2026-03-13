Serie D, il rush finale entra nel vivo: la Reggina sogna la rimonta

ultime otto gare

REGGIO CALABRIA Dopo la pausa di campionato, la Serie D Girone I torna in campo per lo sprint conclusivo della stagione. Mancano otto giornate al termine e la lotta per la promozione, così come quella per la salvezza, è più aperta che mai. In questo scenario ricco di tensione e aspettative, riflettori puntati soprattutto sulla Reggina, ancora in corsa per il primo posto.

Al comando della classifica c’è l’Athletic Palermo, che conserva un vantaggio di quattro punti sugli amaranto. Un margine che non rappresenta una distanza insormontabile, ma che impone alla formazione dello Stretto un cammino quasi perfetto da qui alla fine del torneo. Con otto partite ancora da disputare, ogni gara assume ormai il peso di una vera e propria finale.

Subito uno scontro diretto

La ripresa del campionato, prevista per domenica 15 marzo, proporrà immediatamente un test durissimo per la Reggina. Gli amaranto saranno infatti impegnati sul campo dell’Igea Virtus, una delle squadre protagoniste della stagione. La formazione siciliana ha guidato la classifica per diverse settimane e attualmente occupa il secondo posto con 50 punti, appena uno in meno rispetto alla vetta.

La Reggina segue a quota 47, rendendo la sfida un autentico scontro diretto che potrebbe incidere in modo significativo sugli equilibri del campionato. Una vittoria permetterebbe agli amaranto di rilanciare con forza le proprie ambizioni di promozione diretta, mentre un risultato negativo rischierebbe di complicare notevolmente la rincorsa.

Un calendario ricco di insidie

Il percorso verso il traguardo sarà tutt’altro che semplice. Dopo la trasferta contro l’Igea Virtus, la Reggina affronterà l’Acireale, prima di un’altra gara chiave: il 29 marzo è infatti in programma la trasferta sul campo della capolista Athletic Palermo, uno scontro che potrebbe rivelarsi decisivo nella lotta al primo posto.

Nelle giornate successive gli amaranto se la vedranno con Enna, Gela, Paternò, Milazzo e Sambiase, in un finale di stagione che si preannuncia intenso e ricco di tensione.

Le altre calabresi

Non solo la Reggina. Anche le altre squadre calabresi del girone sono attese da un finale di stagione delicato.

La Vibonese vive un momento particolarmente difficile. Attualmente tredicesima e in piena zona playout, la squadra rossoblù sta attraversando una fase complicata segnata dall’ennesimo cambio in panchina. Nel prossimo turno sarà impegnata in trasferta contro il Ragusa.

Trasferta anche per il Sambiase, che farà visita alla Sancataldese, mentre la Vigor Lamezia giocherà davanti al proprio pubblico contro il CastrumFavara. (redazione@corrierecal.it)





