Cassano, la vita vince sempre. È nata la prima bambina dopo l’alluvione

la speranza

CASSANO JONIO «La vita vince sempre. È la prima bimba a nascere in contrada Lattughelle dopo l’alluvione. Si chiama Rebecca, ed è venuta alla luce in un giorno simbolico, il 13 marzo 2026. Esattamente un mese dopo l’esondazione del fiume Crati. A lei, al papà Giovanni Attilio Praino ed alla mamma Milena Mortati, gli auguri del sindaco Gianpaolo lacobini, a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità cassanese». Così sulla pagina facebook del Comune d Cassano Ionio.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato