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la speranza
Cassano, la vita vince sempre. È nata la prima bambina dopo l’alluvione
Si chiama Rebecca, ed è venuta alla luce in un giorno simbolico, il 13 marzo 2026. Esattamente un mese dopo l’esondazione del fiume Crati
Pubblicato il: 14/03/2026 – 20:49
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CASSANO JONIO «La vita vince sempre. È la prima bimba a nascere in contrada Lattughelle dopo l’alluvione. Si chiama Rebecca, ed è venuta alla luce in un giorno simbolico, il 13 marzo 2026. Esattamente un mese dopo l’esondazione del fiume Crati. A lei, al papà Giovanni Attilio Praino ed alla mamma Milena Mortati, gli auguri del sindaco Gianpaolo lacobini, a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità cassanese». Così sulla pagina facebook del Comune d Cassano Ionio.
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