Ennesimo assalto al bancomat nel Cosentino, ma i residenti avvertono le forze dell’ordine: colpo sventato

l’intervento

MONTALTO UFFUGO Una Giulietta tenta di sventrare un bancomat nella notte ma i rumori fragorosi insospettiscono i residenti che si affacciano per capire cosa stia succedendo: accorgendosi di essere stati “scoperti” e temendo l’arrivo delle forze dell’ordine, i malviventi scappano senza il bottino. E’ quanto è accaduto nella notte a Montalto Uffugo, in viale Trieste: sullo sportello automatico che si trova nei pressi della Conad restano solo i danni causati dall’auto lanciata in retromarcia a forte velocità per scardinarlo. Sull’episodio – che ricalca una scia di colpi simili verificatisi in tutta la provincia di Cosenza nelle ultime settimane – indagano i carabinieri. (redazione@corrierecal.it)