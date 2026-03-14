Focus ‘ndrangheta a Isola Capo Rizzuto, attività sospesa per lavoro nero. Sequestrati oltre 23 chili di pesce

Controlli interforze

Operazione interforze a Isola Capo Rizzuto nell’ambito del piano di azione nazionale e transnazionale Focus ’ndrangheta, predisposto dal questore di Crotone Renato Panvino sulla base delle decisioni assunte nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Franca Ferraro. L’attività, coordinata da un funzionario della Polizia di Stato, ha visto impegnati personale della Polizia, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e dell’Ispettorato del Lavoro. I controlli hanno riguardato esercizi commerciali, persone e veicoli lungo le principali arterie stradali del territorio. Nel corso dei servizi, personale della polizia amministrativa, insieme alla Capitaneria di Porto di Crotone e all’Ispettorato territoriale del lavoro, ha effettuato un controllo in un’attività di somministrazione di alimenti e bevande. All’interno dell’esercizio sono stati identificati cinque dipendenti, due dei quali risultati non regolarmente assunti. Per questo motivo, l’Ispettorato del lavoro ha disposto la sospensione dell’attività per il superamento della soglia del 10% di lavoratori in nero rispetto alla forza lavoro complessiva, contestando anche una sanzione amministrativa di 2.500 euro. Nello stesso esercizio, la Capitaneria di Porto ha accertato la presenza di prodotti ittici misti privi di etichettatura e della documentazione necessaria a garantirne la tracciabilità. Sono stati così sequestrati 23,6 chili di alimenti ed elevata un’ulteriore sanzione amministrativa di 1.500 euro.

Durante l’intero servizio sono stati inoltre effettuati diversi posti di controllo lungo le arterie stradali, con identificazioni, verifiche su autovetture e controlli ad altre attività commerciali. Un uomo è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere perché trovato in possesso di un coltello. Un altro è stato invece segnalato al prefetto per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale, essendo stato trovato con un grammo di hashish.

Nella stessa giornata gli agenti delle Volanti, impegnati nei servizi di controllo del territorio, hanno identificato 223 persone e controllato 129 veicoli, elevando anche una sanzione per violazione del Codice della strada. Eseguiti, infine, controlli domiciliari nei confronti di persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.

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