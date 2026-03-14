Maltempo, domani allerta gialla in Calabria e Sicilia

il bollettino della protezione civile

ROMA Il transito di una perturbazione atlantica causa maltempo sul Nord-Ovest italiano, muovendosi verso Sud-Est, porterà, nella giornata di domani, un deciso peggioramento delle condizioni meteo sul nostro meridione, con precipitazioni che risulteranno più diffuse e, anche a carattere temporalesco, su Sicilia e Calabria. Sulla base di questi, il Dipartimento della Protezione civile ha diramato per la giornata di domani allerta arancione su parte di Liguria e Lombardia e allerta gialla su Liguria, Calabria, Sicilia e parte di Puglia, Basilicata, Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia e Valle d’Aosta. Un ulteriore avviso del dipartimento prevede dal mattino di domani precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia in estensione, dalla tarda mattinata sulla Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. (Nova)

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