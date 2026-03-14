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Una notte all’addiaccio dopo essere precipitato in un dirupo di 40 metri, salvato dai vigili del fuoco – FOTO

Le operazioni di soccorso con l’autoscala: manovra complicata durata ore. L’uomo, ricoverato a Locri, non sarebbe in pericolo di vita

Pubblicato il: 14/03/2026 – 13:33
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Una notte all’addiaccio dopo essere precipitato in un dirupo di 40 metri, salvato dai vigili del fuoco – FOTO

SIDERNO All’addiaccio quasi per tutta la notte dopo essere precipitato in un profondo dirupo. La squadra dei vigili del fuoco di Siderno, col supporto di Monasterace e Bianco, è intervenuta questa mattina poco dopo le 4 per il recupero di una persona che era caduta accidentalmente in un dirupo a una profondità di 40 metri circa. L’incidente è avvenuto in località Pietra di Fonte a Roccella Jonica. 

Sono intervenuti gli Speleo Alpini, che hanno dovuto fare una manovra (vedi foto) con l’autoscala in modo da poter calare alla profondità di 40 metri, imbracare il malcapitato e recuperarlo portandolo poi con il 118 approfondito dal trasporto  presso l’ospedale di Locri.  Fortunatamente l’uomo non ha riportato gravissime ferite né contusioni o abrasioni, e da quanto riferito dai soccorritori non pare sia in pericolo di vita. I vigili del fuoco sono rientrati stamattina dopo le 8 perché è stata complicata tanto la discesa quanto la risalita con la barella (redazione@corrierecal.it).

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