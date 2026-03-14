Una notte all’addiaccio dopo essere precipitato in un dirupo di 40 metri, salvato dai vigili del fuoco – FOTO
Le operazioni di soccorso con l’autoscala: manovra complicata durata ore. L’uomo, ricoverato a Locri, non sarebbe in pericolo di vita
SIDERNO All’addiaccio quasi per tutta la notte dopo essere precipitato in un profondo dirupo. La squadra dei vigili del fuoco di Siderno, col supporto di Monasterace e Bianco, è intervenuta questa mattina poco dopo le 4 per il recupero di una persona che era caduta accidentalmente in un dirupo a una profondità di 40 metri circa. L’incidente è avvenuto in località Pietra di Fonte a Roccella Jonica.
Sono intervenuti gli Speleo Alpini, che hanno dovuto fare una manovra (vedi foto) con l’autoscala in modo da poter calare alla profondità di 40 metri, imbracare il malcapitato e recuperarlo portandolo poi con il 118 approfondito dal trasporto presso l’ospedale di Locri. Fortunatamente l’uomo non ha riportato gravissime ferite né contusioni o abrasioni, e da quanto riferito dai soccorritori non pare sia in pericolo di vita. I vigili del fuoco sono rientrati stamattina dopo le 8 perché è stata complicata tanto la discesa quanto la risalita con la barella (redazione@corrierecal.it).