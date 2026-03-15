Carabinieri, Brutto: «La Tenenza di Trebisacce rafforza il controllo del territorio. Segnale importante»

Più risorse

TREBISACCE Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Angelo Brutto, esprime soddisfazione per l’elevazione della Stazione dei Carabinieri di Trebisacce a Tenenza, definendola «una notizia molto positiva per l’intero territorio dell’Alto Ionio cosentino e per tutti i cittadini che chiedono maggiore sicurezza e presenza delle istituzioni». «Il rafforzamento del presidio dell’Arma dei Carabinieri a Trebisacce rappresenta un segnale concreto di attenzione verso un’area strategica della Calabria – afferma Brutto -. Garantire più uomini, più risorse e una struttura operativa di livello superiore significa consolidare il controllo del territorio e sostenere con maggiore efficacia il lavoro quotidiano delle forze dell’ordine nella tutela della legalità».

Il capogruppo regionale di FdI ha voluto inoltre sottolineare l’impegno della sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro, «che ha seguito con determinazione questo percorso, dimostrando ancora una volta grande attenzione verso le esigenze della Calabria e in particolare verso le comunità dell’Alto Ionio». «A lei va il mio ringraziamento – aggiunge Brutto – per il lavoro svolto insieme al Ministero dell’Interno, che ha portato a un risultato atteso da tempo dal territorio. È la dimostrazione che quando le istituzioni collaborano e ascoltano le esigenze delle comunità locali si possono ottenere risultati concreti». Brutto ha infine espresso apprezzamento anche per i vertici dell’Arma, ringraziando il comandante della Legione Carabinieri Calabria, generale Riccardo Sciuto, e il comandante generale dell’Arma, generale Salvatore Luongo, «per l’attenzione mostrata verso questo territorio e per il costante impegno nel rafforzare la rete dei presìdi di sicurezza a servizio dei cittadini».

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