Gp della Cina, vince Antonelli. Primo italiano dopo 20 anni

formula uno

ROMA Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gp della Cina, al volante della Mercedes. E’ il primo italiano a imporsi in una gara del Mondiale dopo Giancarlo Fisichella, che il 19 marzo 2006 vinse il Gp della Malesia. Il bolognese, che ha solo 19 anni e mezzo e ieri è diventato il più giovane autore di pole position della storia della Formula 1, ha preceduto sul traguardo il compagno di squadra George Russell e le due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. «Non riesco a parlare, sto per piangere. Grazie mille al mio team che mi ha aiutato a realizzare questo sogno. Sono davvero felice, ieri avevo detto che volevo riportare l’Italia in vetta e ci sono riuscito». Così Antonelli, in lacrime, ha commentato a caldo il trionfo nel Gp della Cina. «All’inizio ho dato troppo spazio alle Ferrari ma poi ho recuperato e sono riuscito a portare a termine la gara anche se nel finale con quel bloccaggio ho rischiato l’infarto», ha aggiunto Antonelli, che non era nato quando Fisichella vinse l’ultimo Gp di un italiano. (Ansa)

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