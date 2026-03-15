Igea Virtus-Reggina rinviata. Vince il Sambiase, ko inatteso per la Vigor

serie d

Tanta attesa – pausa di campionato compresa – per nulla. Il big match della 27esima giornata tra Igea Virtus e Reggina non si è giocato: la gara è stata infatti rinviata per impraticabilità del campo. Uno stop che finisce per favorire la capolista Athletic Palermo, vittoriosa contro il Paternò e ora avanti di sette punti sugli amaranto, seppure con una partita in più.

Inaspettata battuta d’arresto per la Vigor Lamezia

Inaspettata sconfitta casalinga per la Vigor nel match casalingo contro il Castrumfavara. I biancoverdi aprono le marcature al 7’ con Pussetto servito Marigosu. Ma il vantaggio si rivela effimero. Poco prima della pausa, Lanza riporta il risultato in parità, sfruttando un cross da destra.

L’avvio della ripresa complica le cose per la squadra di casa: al 51’ Varela, solo in area, colpisce di testa battendo Sabella e firmando il 2-1 definitivo. Nonostante qualche tentativo di reagire, con Cosendey e Catalano, la Vigor non riesce a trovare il pari.

Il Sambiase riparte: Haberkon firma il successo sulla Sancataldese

Il Sambiase ritrova il sorriso e lo fa con una vittoria preziosa sul campo della Sancataldese. Alla formazione guidata da mister Lio è bastata una rete nella ripresa per imporsi di misura e lasciarsi alle spalle la sconfitta rimediata due settimane fa contro la capolista Athletic Palermo.

La partita è stata combattuta ed equilibrata, con poche occasioni nitide da entrambe le parti. A rompere l’equilibrio ci ha pensato Haberkon al 65’, trovando il guizzo decisivo che ha permesso ai giallorossi di portare a casa l’intera posta in palio.

Tre punti pesanti per il Sambiase, che grazie a questo successo sale al settimo posto in classifica con 39 punti. Una posizione che mantiene viva la possibilità di avvicinarsi ulteriormente alla zona alta della graduatoria, anche se l’Igea Virtus, distante sei lunghezze, deve ancora recuperare una partita.

La Vibonese ritrova un punto e un po’ di respiro: 0-0 a Ragusa

Dopo cinque sconfitte consecutive la Vibonese torna a muovere la classifica e lo fa con un pareggio senza reti sul campo del Ragusa, squadra che la precedeva di un solo punto. Un risultato che, pur senza gol, assume un valore importante soprattutto in ottica salvezza per i rossoblù.

La gara si è sviluppata su ritmi discreti nonostante condizioni meteo poco favorevoli. I padroni di casa hanno provato a prendere l’iniziativa, spinti anche dal fattore campo, ma la prima vera occasione è stata della Vibonese: attorno al quarto d’ora Carnevale aveva trovato la via della rete, annullata però per fuorigioco. Nel finale ancora i rossoblù vicini al vantaggio con una conclusione insidiosa respinta dal portiere Esposito.

Nella ripresa i siciliani hanno cercato di costruire di più il gioco, ma senza creare vere occasioni pericolose. La Vibonese, dal canto suo, ha provato a colpire in ripartenza, senza però riuscire a concretizzare. Alla fine lo 0-0 premia l’equilibrio e consente alla squadra calabrese di interrompere la serie negativa, ritrovando almeno un punto e un minimo di fiducia per il prosieguo della corsa salvezza.

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