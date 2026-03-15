Primarie centrosinistra a Reggio Calabria, Domenico Battaglia verso la vittoria. Partiti i festeggiamenti

il voto

REGGIO CALABRIA Domenico Battaglia si avvia a conquistare le primarie del centrosinistra a Reggio Calabria e a diventare il candidato ufficiale della coalizione alle prossime elezioni comunali. Con circa due terzi dei voti scrutinati, Battaglia supera il 50% delle preferenze, consolidando un margine significativo sui suoi avversari. Sono già in corso i festeggiamenti nella sede della Federazione metropolitana del Pd con il segretario Giuseppe Panetta.

Al secondo posto si colloca Giovanni Muraca, intorno al 30%, mentre più staccato appare Massimo Canale. Il dato provvisorio riflette non solo il gradimento del candidato, ma anche l’entusiasmo registrato tra gli elettori, che hanno risposto numerosi alla chiamata delle primarie. Secondo i dati del Comitato organizzatore, sono stati oltre settemila i cittadini che si sono recati ai seggi, un’affluenza significativa che conferma la vitalità democratica della comunità reggina.

“È stata una bella pagina di democrazia e partecipazione – si legge in una nota del Comitato organizzatore – con migliaia di cittadini che hanno deciso di recarsi ai seggi per esprimere il proprio voto e prendere parte a un momento importante della vita politica della città”.

La giornata di voto, tuttavia, non è stata priva di difficoltà. Le condizioni meteorologiche avverse hanno creato disagi in alcune zone della città, ma non hanno fermato gli elettori più determinati. Proprio allo scoccare delle 20, orario ufficiale di chiusura dei seggi, in diversi punti di voto si sono formate lunghe code di cittadini in attesa di votare. Tra i seggi più affollati quello allestito nella sede di Casa Riformista in via Andiloro, dove le persone presenti in fila entro l’orario di chiusura hanno potuto comunque esprimere la loro preferenza, come previsto dalle regole delle primarie. “

Ringraziamo i candidati, i volontari, i componenti dei seggi e tutte le persone che hanno contribuito alla buona riuscita di questa giornata – conclude la nota – e soprattutto i cittadini reggini che con la loro presenza hanno dimostrato che la partecipazione resta il cuore della democrazia”.

Con lo spoglio ancora in corso, i dati parziali indicano chiaramente una tendenza favorevole a Battaglia, che già guarda alla fase successiva della campagna elettorale: la costruzione delle liste e la preparazione della corsa verso le elezioni comunali. La proclamazione ufficiale del candidato del centrosinistra arriverà nelle prossime ore.

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