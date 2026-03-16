Astensioni strategiche, piccoli escamotage e centrodestra diviso. Fiorita supera anche lo “scoglio” del bilancio

comune di catanzaro

CATANZARO C’è chi è rimasto bloccato da un ritardo dell’aereo di ritorno alla trasferta del Catanzaro a Padova, c’è chi era impegnato per altre incombenze, c’è chi non poteva restare fino alla fine per impegni pregressi, c’è chi entrava e usciva dall’aula a seconda dell’andamento delle chiamate al voto, c’è chi si è rifugiato nella sempre strategica astensione… Com’era nelle previsioni della vigilia, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita e la sua amministrazione a guida centrosinistra+altri traguarda lo “scoglio” della seduta del bilancio di previsione portando a casa il documento contabile e di fatto scavallando indenne l’ultimo step per evitare il voto anticipato rispetto alla scadenza naturale del 2027. Al fondo di un dibattito al solito estenuante, quasi sempre inconcludente, pieno di sfoghi, di piccole risse più personali che politiche, di minacce nemmeno tanto velate persino di “notitiae criminis” lanciate come pietre, si materializza plasticamente la debolezza dell’intero quadro politico cittadino, e soprattutto del centrodestra: frana infatti, alla prima prova dell’aula, anche il “fronte” dei 15 firmatari della promessa di dimissioni per mandare a casa Fiorita e votare già in primavera. All’atto della votazione del bilancio infatti, all’appello, nel gruppo dei 15, ne mancan ben 6, tra cui esponenti di spicco dell’opposizione, come Valerio Donato (Rinascita), Eugenio Riccio (Lega), Antonello Talerico (Forza Italia), assenti peraltro fin dall’inizio dei lavori, a differenza di tanti altri consiglieri comunali – di centrodestra e non solo – che hanno fatto in modo, tra una manfrina e l’altra, di consentire alla maggioranza-minoranza di Fiorita di chiudere senza danni una seduta che poteva essere insidiosa.

La seduta

Il dato politico della seduta è tutto qui, per il resto è stato un continuo accapigliarsi tra consiglieri comunali, a volte “sceneggiate”, a volte vere e proprie “duelli”: nell’ordine Sergio Costanzo contro Gianni Costa, Johnny Corsi contro Sergio Costanzo, Manuel Laudadio contro Sergio Costanzo. Sull’intero consiglio comunale in effetti sono volteggiate le “tossine” della mancata spallata a Fiorita da parte di un’area dell’opposizione, in pratica Azione e Forza Italia (Lega e Fratelli d’Italia hanno firmato per la promessa di dimissioni ma quasi per “atto dovuto” e/o spirito di coalizione). Quello che emerge è ancora una volta il peso decisivo del “mondo di mezzo”, il pattuglione del Misto composto da molti consiglieri comunali candidati nel centrodestra o comunque contro Fiorita ma ora “fiancheggiatori” di Fiorita (per i motivi più disparati, non sempre politici): da loro il contributo numerico decisivo per l’approvazione del bilancio. Ed emergono poi le spaccature nel centrodestra, sempre più senza bussola: lo si intuisce dalla polemica tra Costanzo e Corsi, con il primo che annuncia “paletti” e veti alle prossime candidature nei confronti di chi sta sostenendo Fiorita e il secondo che sconfessa questi paletti. Un fronte di scontro tra i tanti di un Consiglio comunale che comunque rivela ancora una volta tutti i propri limiti. Per la cronaca, il bilancio è passato con 12 voti favorevoli, 9 contrari e 6 astenuti (in realtà 13 voti favorevoli, perché di fatto va conteggiato anche il sì di Fabio Celia, ex Pd e uno della fronda anti-Fiorita, favorevole al bilancio “per il bene della città”). (a. cant.)

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