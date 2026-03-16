Fiera di San Giuseppe, Avs Cosenza: strutture di emergenza, rimborsi rapidi e un piano per le prossime edizioni

i danni e la proposta

COSENZA Il Circolo di Sinistra Italiana dell’aerea urbana di Cosenza denuncia con forza “la situazione insostenibile in cui versano gli ambulanti della Fiera di San Giuseppe a Cosenza. Da oltre 16 ore, questi lavoratori e le loro famiglie sono esposti a pioggia battente, vento forte e temperature rigide, senza ripari adeguati né indicazioni chiare su come procedere. L’incertezza – si legge in una nota di SI – regna sovrana: cosa dovranno fare domani? Chi li risarcirà per le merci rovinate e le perdite economiche? È evidente che le associazioni di volontariato, pur encomiabili, non possono sopperire alla lentezza del Comune di Cosenza. L’Amministrazione comunale deve assumersi immediate responsabilità: fornire strutture di emergenza, rimborsi rapidi e un piano per il futuro delle fiere in condizioni meteo avverse“.

“È opportuno aprire un Tavolo di crisi entro le prossime ore con la presenza di tutti gli attori coinvolti. Alleanza Verde Sinistra è al fianco degli ambulanti e vigilerà affinché non vi siano ulteriori ritardi”.