Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:26
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

i danni e la proposta

Fiera di San Giuseppe, Avs Cosenza: strutture di emergenza, rimborsi rapidi e un piano per le prossime edizioni

Il circolo dell’area urbana di Sinistra Italiana chiede di aprire un Tavolo di crisi entro le prossime ore con la presenza di tutti gli attori coinvolti

Pubblicato il: 16/03/2026 – 11:08
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Fiera di San Giuseppe, Avs Cosenza: strutture di emergenza, rimborsi rapidi e un piano per le prossime edizioni

COSENZA Il Circolo di Sinistra Italiana dell’aerea urbana di Cosenza denuncia con forza “la situazione insostenibile in cui versano gli ambulanti della Fiera di San Giuseppe a Cosenza. Da oltre 16 ore, questi lavoratori e le loro famiglie sono esposti a pioggia battente, vento forte e temperature rigide, senza ripari adeguati né indicazioni chiare su come procedere. L’incertezza – si legge in una nota di SI – regna sovrana: cosa dovranno fare domani? Chi li risarcirà per le merci rovinate e le perdite economiche? È evidente che le associazioni di volontariato, pur encomiabili, non possono sopperire alla lentezza del Comune di Cosenza. L’Amministrazione comunale deve assumersi immediate responsabilità: fornire strutture di emergenza, rimborsi rapidi e un piano per il futuro delle fiere in condizioni meteo avverse“.
“È opportuno aprire un Tavolo di crisi entro le prossime ore con la presenza di tutti gli attori coinvolti. Alleanza Verde Sinistra è al fianco degli ambulanti e vigilerà affinché non vi siano ulteriori ritardi”.

Argomenti
avs cosenza
Circolo di Sinistra Italiana dell’aerea urbana di Cosenza
Circolo Sinistra Italiana aerea urbana Cosenza
CRONACA
danni maltempo fiera san giuseppe 2026
FIERA DI SAN GIUSEPPE
fiera san giuseppe 2026
maltempo fiera san giuseppe 2026
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x