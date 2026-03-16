Fiera di San Giuseppe, Caligiuri (Pd Cosenza): «Subito interventi per gli ambulanti»

l’appello

COSENZA «La situazione che si sta registrando in queste ore nell’area della Fiera di San Giuseppe a Cosenza impone una assunzione di responsabilità chiara e immediata da parte dell’amministrazione comunale»: così Rosi Caligiuri segretaria cittadina del Partito Democratico Cosenza.

«Il maltempo che ha colpito la città ha prodotto danni rilevanti a numerosi stand e messo in seria difficoltà molti ambulanti che, da ieri sera, stanno affrontando condizioni estremamente complesse nel tentativo di salvare merci e strutture di lavoro. Una situazione che si è verificata nonostante le condizioni meteo avverse fossero state già segnalate nelle ore precedenti con specifiche allerte, e che dunque avrebbe richiesto una particolare attenzione organizzativa e preventiva» aggiunge Caligiuri.

«Dietro ogni banco ci sono famiglie, sacrifici e attività che trovano proprio nella Fiera uno dei momenti più importanti dell’intero anno lavorativo. Di fronte a quanto sta accadendo non può esserci spazio per inerzie o ritardi. È necessario che il Comune intervenga rapidamente con misure concrete per sostenere gli operatori colpiti e garantire condizioni adeguate di sicurezza e operatività nell’area fieristica».

Tre iniziative urgenti

Caligiuri ritiene «indispensabile adottare alcune iniziative urgenti. In primo luogo, è necessario predisporre provvedimenti di ristoro e di risarcimento per i danni subiti, valutando tutte le forme possibili di sostegno economico e di agevolazione per gli operatori colpiti dal maltempo. In secondo luogo, occorre intervenire sulla messa in sicurezza dell’area fieristica, garantendo condizioni adeguate affinché gli ambulanti possano continuare a lavorare senza ulteriori rischi e con il supporto logistico necessario.

Chiedo inoltre che venga convocato un incontro urgente con le associazioni dei commercianti, degli ambulanti e degli artigiani, per definire insieme un piano di interventi immediati a sostegno di chi ha subito danni e per valutare ogni soluzione utile a salvaguardare questa edizione della fiera. Infine, ritengo opportuno che il Consiglio comunale affronti formalmente la questione, aprendo una discussione pubblica e trasparente su quanto accaduto e sulle misure da adottare per tutelare una manifestazione che rappresenta un pezzo fondamentale della storia e dell’economia cittadina».

«La Fiera di San Giuseppe è una tradizione che appartiene alla città e chi ogni anno la rende possibile con il proprio lavoro non può essere lasciato solo di fronte a eventi di questa portata. Le istituzioni hanno il dovere di intervenire con tempestività e responsabilità» conclude Rosi Caligiuri.

Alimena: «Si chieda la dichiarazione dello stato d’emergenza e di calamità naturale»

Sulla questione è intervenuto anche il Consigliere comunale del Pd Francesco Alimena: «Non c’è da perdere tempo – ha affermato – la fiera di san Giuseppe va messa subito in sicurezza. Agli espositori occorre dare certezze di essere risarciti dai danni subiti, oltre che messi in condizioni di riprendere le attività. Per questi fini, ho richiesto attraverso la Commissione Consiliare Attività Produttive che il sindaco e la giunta richiedano ad horas alla Regione e al Governo nazionale la dichiarazione dello stato d’emergenza e di calamità naturale. Contestualmente, ho proposto un sopralluogo in loco dei consiglieri comunali per provvedere subito all’accertamento e valutazione dei danni al fine di avere riscontro certo del finanziamento degli interventi di messa in sicurezza necessari e riconoscimento di rimborsi e ristori agli operatori».

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