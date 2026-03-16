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la richiesta ufficiale

Fiera di San Giuseppe, gli ambulanti chiedono il prolungamento straordinario fino al 22 marzo

«Consentirebbe agli operatori colpiti di recuperare almeno parzialmente le gravi perdite economiche subite»

Pubblicato il: 16/03/2026 – 11:02
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Fiera di San Giuseppe, gli ambulanti chiedono il prolungamento straordinario fino al 22 marzo

COSENZA Arriva la richiesta ufficiale di prolungamento straordinario della Fiera di San Giuseppe fino al 22 marzo. Come anticipato dal Corriere della Calabria, questa mattina una delegazione di ambulanti ha incontrato il sindaco di Cosenza Franz Caruso, l’assessore comunale Rosario Branda e il presidente del consiglio comunale Giuseppe Mazzuca. La ANA–UGL Calabria, associazione rappresentativa degli operatori del commercio su area pubblica, in una nota, chiede il prolungamento della Fiera al 22 marzo 2026. «Il ciclone che si è abbattuto sul territorio ha provocato danni rilevanti a numerose strutture di vendita, gazebo e attrezzature utilizzate dagli operatori ambulanti, causando in molti casi la distruzione delle postazioni di lavoro e la perdita di ingenti quantitativi di merce che, purtroppo, risulta ormai non più commercializzabile. Come è noto, la Fiera di San Giuseppe rappresenta non soltanto uno degli appuntamenti commerciali più importanti per centinaia di famiglie di lavoratori provenienti da tutta la regione e da altre parti d’Italia, ma costituisce anche un patrimonio storico, culturale ed economico per l’intera città di Cosenza». Il prolungamento della Fiera, si legge nella missiva inviata al Comune di Cosenza, «consentirebbe agli operatori colpiti di recuperare almeno parzialmente le gravi perdite economiche subite, offrendo al contempo alla cittadinanza la possibilità di continuare a vivere uno degli eventi più sentiti della tradizione cosentina».

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