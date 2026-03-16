Ciclone Jolina, divelta la copertura del capannone di Guglielmo. Costarella: «Attenzione massima anche sul fiume Cottola» – VIDEO

allerta arancione

COSENZA Nelle ultime ore il ciclone Jolina ha raggiunto il Cosentino portando piogge intense, raffiche di vento e un rapido peggioramento delle condizioni meteo su gran parte del territorio. A farne le spese alcuni ambulanti che occupavano le postazioni assegnate per la Fiera di San Giuseppe, inaugurata nella giornata di ieri. Intorno alle 19, le forti raffiche di vento hanno sorpreso gli ambulanti e distrutto alcuni stand. Questa mattina il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, insieme all’assessore comunale Rosario Branda ed al presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Mazzuca, ha incontrato una delegazione di commercianti – dopo aver sentito le forze dell’ordine – per ipotizzare un prolungamento della durata fino a domenica 22 marzo. Nelle prossime ore è attesa la decisione ufficiale.

Il sopralluogo questa mattina a Cosenza

Il ciclone e i prossimi giorni

L’attenzione è rivolta al prossimo bollettino meteo, quando sarà diramata una nuova allerta a seguito delle informazioni raccolte e inviate dal Centro Funzionale Multirischi di Arpacal. Dopo una fase iniziale caratterizzata da precipitazioni diffuse e locali criticità, il monitoraggio è dedicato all’evoluzione del sistema perturbato, che nelle prossime ore continuerà a influenzare il quadro meteorologico dell’area. Il vortice ciclonico potrebbe alimentare instabilità sul settore ionico e nelle aree interne, con fenomeni che potrebbero risultare a tratti persistenti. In questo contesto, diventa fondamentale osservare come il maltempo si sposterà e quali saranno gli effetti attesi sul Cosentino e sulle zone limitrofe, tra possibili nuove precipitazioni, venti sostenuti e un graduale cambiamento dello scenario atmosferico. In ogni caso, tutta la settimana potrebbe essere caratterizzata da maltempo. «C’è una squadra di volontari in arrivo, e ci sono anche i Vigili del fuoco nei pressi dello stabilimento di Guglielmo Caffè nel Catanzarese», racconta al Corriere della Calabria Domenico Costarella, direttore della Protezione Civile calabrese. Le forti raffiche di vento hanno divelto parte della copertura del capannone, di oltre 5.000 metri quadrati, adibito alla linea di produzione e confezionamento del prodotto finito.

Attenzione massima anche sul fiume Cottola, «l’acqua ha raggiunto i campi e sul posto sta intervenendo Calabria Verde». A Cropani, invece, si «segnalano allagamenti in alcune abitazioni». (f.b.)

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