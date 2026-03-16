Maltempo a Bagnara Calabria, chiusa al traffico la SS 18 Tirrena Inferiore

la decisione

REGGIO CALABRIA A causa della forte ondata di maltempo, la statale 18 “Tirrena Inferiore” è provvisoriamente chiusa al traffico tra il km 503,760 e il km 507,200, nel territorio comunale di Bagnara Calabra (RC). La chiusura è adottata in via precauzionale in considerazione dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile Regionale per l’arrivo del ciclone “Jolina”. Come annunciato in precedenza, tale eventualità di chiusura al traffico è prevista nella recente Ordinanza di riapertura provvisoria a senso unico alternato n. 154/2026/CZ. La statale sarà tempestivamente riaperta al transito con il senso unico alternato non appena completate le attività di perlustrazione del versante da parte delle squadre di rocciatori specializzati, al termine dell’evento meteo a carattere alluvionale.