Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:02
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

le designazioni

Nomine alla Regione. Calabrò segretario generale di Palazzo Campanella, Lazzarino dg reggente

Calabrò, già dg del Dipartimento Sanità della Cittadella, nominato per la sua «conoscenza approfondita del sistema istituzionale regionale»

Pubblicato il: 16/03/2026 – 20:01
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Nomine alla Regione. Calabrò segretario generale di Palazzo Campanella, Lazzarino dg reggente

LAMEZIA TERME Tommaso Calabrò, già direttore generale del Dipartimento Presidenza e Sanità della Giunta, è il nuovo segretario generale del Consiglio regionale. La nomina, della durata di tre anni e di carattere fiduciario, è stata deliberata dall’Ufficio di presidenza di Palazzo Campanella ed è stata pubblicata sul Burc. La nomina di Calabrò (nella foto) – si legge nella delibera – nasce dalla “conoscenza approfondita del sistema istituzionale regionale, che deriva anche dalla significativa e pluriennale esperienza professionale maturata in posizioni apicali della struttura organizzativa regionale”. Inoltre, con decreto del presidente del Consiglio regionale Cirillo, è stato conferito a Sergio Lazzarino l’incarico di direttore generale reggente del Consiglio regionale. Anche questa nomina è stata pubblicata sul Bur della Regione. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Calabrò
CONSIGLIO REGIONALE
dg
DIRETTORE GENERALE
In evidenza
lazzarino
Regione Calabria
segretario consiglio regionale
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x