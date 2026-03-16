Nomine alla Regione. Calabrò segretario generale di Palazzo Campanella, Lazzarino dg reggente
Calabrò, già dg del Dipartimento Sanità della Cittadella, nominato per la sua «conoscenza approfondita del sistema istituzionale regionale»
LAMEZIA TERME Tommaso Calabrò, già direttore generale del Dipartimento Presidenza e Sanità della Giunta, è il nuovo segretario generale del Consiglio regionale. La nomina, della durata di tre anni e di carattere fiduciario, è stata deliberata dall’Ufficio di presidenza di Palazzo Campanella ed è stata pubblicata sul Burc. La nomina di Calabrò (nella foto) – si legge nella delibera – nasce dalla “conoscenza approfondita del sistema istituzionale regionale, che deriva anche dalla significativa e pluriennale esperienza professionale maturata in posizioni apicali della struttura organizzativa regionale”. Inoltre, con decreto del presidente del Consiglio regionale Cirillo, è stato conferito a Sergio Lazzarino l’incarico di direttore generale reggente del Consiglio regionale. Anche questa nomina è stata pubblicata sul Bur della Regione. (c. a.)
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