Nomine alla Regione. Calabrò segretario generale di Palazzo Campanella, Lazzarino dg reggente

le designazioni

LAMEZIA TERME Tommaso Calabrò, già direttore generale del Dipartimento Presidenza e Sanità della Giunta, è il nuovo segretario generale del Consiglio regionale. La nomina, della durata di tre anni e di carattere fiduciario, è stata deliberata dall’Ufficio di presidenza di Palazzo Campanella ed è stata pubblicata sul Burc. La nomina di Calabrò (nella foto) – si legge nella delibera – nasce dalla “conoscenza approfondita del sistema istituzionale regionale, che deriva anche dalla significativa e pluriennale esperienza professionale maturata in posizioni apicali della struttura organizzativa regionale”. Inoltre, con decreto del presidente del Consiglio regionale Cirillo, è stato conferito a Sergio Lazzarino l’incarico di direttore generale reggente del Consiglio regionale. Anche questa nomina è stata pubblicata sul Bur della Regione. (c. a.)

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