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il salvataggio

Salvati 32 migranti, tra cui un neonato e una donna incinta: sbarcheranno a Vibo Marina

La nave Aita Mari è riuscita a soccorrere i migranti sulla barca nel Mediterraneo. Assegnato il porto vibonese

Pubblicato il: 16/03/2026 – 10:23
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Salvati 32 migranti, tra cui un neonato e una donna incinta: sbarcheranno a Vibo Marina

La nave “Aita Mari” ha tratto in salvo 32 persone da un gommone alla deriva da giorni. Tra le persone soccorse figurano un neonato di due anni, una donna incinta e altri otto minori. Il natante spagnolo ha fatto rotta su Vibo Valentia, quale porto sicuro di sbarco assegnato.

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