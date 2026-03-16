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il salvataggio
Salvati 32 migranti, tra cui un neonato e una donna incinta: sbarcheranno a Vibo Marina
La nave Aita Mari è riuscita a soccorrere i migranti sulla barca nel Mediterraneo. Assegnato il porto vibonese
Pubblicato il: 16/03/2026 – 10:23
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La nave “Aita Mari” ha tratto in salvo 32 persone da un gommone alla deriva da giorni. Tra le persone soccorse figurano un neonato di due anni, una donna incinta e altri otto minori. Il natante spagnolo ha fatto rotta su Vibo Valentia, quale porto sicuro di sbarco assegnato.
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