Uil, a Catanzaro lo sportello mobbing e stalking

l’iniziativa

CATANZARO La Uil Calabria inaugura domani a Catanzaro, alla presenza della Segretaria Confederale Ivana Veronese, lo sportello mobbing e stalking, per offrire supporto, consulenza e assistenza a tutte le persone che subiscono tali forme di violenza, con un’attenzione particolare alle donne, spesso più esposte a questi abusi. All’iniziativa parteciperanno i vertici delle forze dell’ordine del territorio provinciale e il Prefetto di Catanzaro. “Lo sportello sarà un punto di riferimento importante – sottolinea la Segretaria generale della Uil Calabria Mariaelena Senese (nella foto) – per tutte le donne che subiscono violenza fisica, psicologica ma anche forme di violenza più subdola che riguardano l’ambito domestico e lavorativo”. L’appuntamento è per domani 17 marzo alle ore 11 nella sede Uil di Piazza Matteotti.