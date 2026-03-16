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l’iniziativa

Uil, a Catanzaro lo sportello mobbing e stalking

Domani inaugurazione alle 11 nella sede di piazza Matteotti n. 6

Pubblicato il: 16/03/2026 – 13:42
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Uil, a Catanzaro lo sportello mobbing e stalking

CATANZARO La Uil Calabria inaugura  domani a Catanzaro, alla presenza della Segretaria Confederale Ivana Veronese,  lo sportello  mobbing e stalking,  per offrire supporto, consulenza e assistenza a tutte le persone che subiscono tali forme di violenza, con un’attenzione particolare alle donne, spesso più esposte a questi abusi. All’iniziativa parteciperanno i vertici delle forze dell’ordine del territorio provinciale e il Prefetto di Catanzaro. “Lo sportello sarà un punto di riferimento importante – sottolinea la Segretaria generale della Uil Calabria Mariaelena Senese (nella foto) – per tutte le donne che subiscono violenza fisica, psicologica ma anche forme di violenza  più subdola che riguardano l’ambito domestico e lavorativo”. L’appuntamento è per domani 17 marzo alle ore 11 nella sede Uil di Piazza Matteotti.

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