Vibo, divampa un incendio in una casa: i Vigili del Fuoco mettono in salvo due persone – FOTO

fiamme in centro

VIBO VALENTIA I Vigili del Fuoco di Vibo Valentia sono intervenuti oggi pomeriggio, verso le 14, in via Ruggero il Normanno, nel centro del capoluogo vibonese, per un incendio sviluppatosi al piano terra di un’abitazione a due piani fuori terra. All’interno dell’abitazione si trovavano due persone, di cui una con disabilità, che sono state prontamente messe in salvo dal personale dei Vigili del Fuoco intervenuto. L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha interessato parte del fabbricato adibito a cucina e soggiorno. Attualmente l’incendio è sotto controllo e sono in corso le operazioni di smassamento e minuto spegnimento. Sul posto è intervenuta la prima squadra della sede centrale, con il supporto di un’autobotte e il coordinamento del funzionario di servizio.

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