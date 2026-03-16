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Vibo Valentia, ordine di carcerazione per un tunisino ricercato dal 2023

Risultava destinatario di un provvedimento di esecuzione pena a seguito di sentenza di condanna

Pubblicato il: 16/03/2026 – 20:20
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Vibo Valentia, ordine di carcerazione per un tunisino ricercato dal 2023

VIBO VALENTIA Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione per espiazione di pena, emesso dall’Autorità Giudiziaria competente, nei confronti di un soggetto di nazionalità Tunisina, residente in Germania, ricercato sin dall’anno 2023, con precedenti penali e di polizia in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio. Il soggetto, è stato rintracciato, nel corso di mirata attività di controllo del territorio, ad opera di personale Squadra Volante che, ha proceduto, nei pressi della Stazione Ferroviaria Vibo-Pizzo, al controllo del cittadino straniero privo di documenti identificativi. I successivi approfondimenti hanno consentito di riscontrare che l’uomo risultava destinatario di un provvedimento di esecuzione pena a seguito di sentenza di condanna, in quanto, già espulso e accompagnato nel proprio paese di origine nell’anno 2016, era rientrato illegalmente in Italia nell’anno 2020, prima che fossero decorsi 5 anni dal suo allontanamento.
Dopo le formalità di rito, il soggetto è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia per l’espiazione della pena residua di 8 mesi di reclusione.

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