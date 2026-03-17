Vibo Marina si prepara ad accogliere l’Ong Aita Mari con 32 migranti a bordo

riunione in prefettura

VIBO VALENTIA Vibo Marina si prepara ad accogliere la nave Ong Aita Mari, che approderà nelle prime ore di domattina con a bordo 32 migranti, tra cui un neonato, una donna incinta e altri minori, soccorsi nel Mediterraneo. Nella mattinata odierna si è svolta presso la Prefettura una riunione a cui hanno partecipato rappresentanti della Questura di Vibo Valentia, del Comando Provinciale dei Carabinieri, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e del ROAN, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto, del Comune di Vibo Valentia, dell’Asp e del SUEM 118, dell’USMAF, dell’Autorità Portuale di Vibo Valentia, nonché delegati della Protezione Civile Regionale, della Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Vibo Valentia e dell’UNHCR. Nell’incontro sono state delineate le modalità operative, già in precedenza adottate in occasione dei precedenti eventi di sbarchi, al fine di assicurare che le operazioni in questione possano avvenire in un’adeguata cornice di sicurezza.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato