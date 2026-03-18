Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:21
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

sospiro di sollievo

Frana nel centro abitato di Stilo, concluse le ricerche: nessuna persona sotto i detriti

I Vigili del Fuoco hanno accertato l’assenza di persone coinvolte. Sul posto anche l’Usar, squadra specializzata alla ricerca in caso di frane

Pubblicato il: 18/03/2026 – 18:50
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Frana nel centro abitato di Stilo, concluse le ricerche: nessuna persona sotto i detriti

REGGIO CALABRIA Sospiro di sollievo a Stilo, in provincia di Reggio Calabria, dove le intense piogge delle ultime ore hanno provocato una imponente frana che ha investito il centro abitato. Nei pressi del convento, stamattina, a causa dell’ondata di maltempo che si è abbattuta su tutto il territorio calabrese, ha ceduto un costone colpendo con detriti e fango alcune abitazioni. In un primo momento il timore, come paventato anche dal sindaco al Corriere della Calabria, era che sotto le macerie potessero esserci dispersi. Oggi pomeriggio si sono però concluse le ricerche dei Vigili del Fuoco di Monasterace che, insieme all’Usar di Reggio Calabria, hanno confermato l’assenza di persone sotto i detriti.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
convento stilo
crollo costone
EMERGENZA MALTEMPO
frana stile
MALTEMPO IN CALABRIA
Rilevanti
Stilo
Categorie collegate
Cronaca
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x