Frana nel centro abitato di Stilo, concluse le ricerche: nessuna persona sotto i detriti

sospiro di sollievo

REGGIO CALABRIA Sospiro di sollievo a Stilo, in provincia di Reggio Calabria, dove le intense piogge delle ultime ore hanno provocato una imponente frana che ha investito il centro abitato. Nei pressi del convento, stamattina, a causa dell’ondata di maltempo che si è abbattuta su tutto il territorio calabrese, ha ceduto un costone colpendo con detriti e fango alcune abitazioni. In un primo momento il timore, come paventato anche dal sindaco al Corriere della Calabria, era che sotto le macerie potessero esserci dispersi. Oggi pomeriggio si sono però concluse le ricerche dei Vigili del Fuoco di Monasterace che, insieme all’Usar di Reggio Calabria, hanno confermato l’assenza di persone sotto i detriti.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato