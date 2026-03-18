Grossa frana investe il centro abitato di Stilo: vigili del fuoco in azione – FOTO E VIDEO

operazioni in corso

STILO Vigili del Fuoco in azione a Stilo, in provincia di Reggio Calabria, dove una frana di grosse dimensioni si è abbattuta sul centro abitato. Il cedimento si è verificato lungo il costone situato in corrispondenza del convento, determinando lo scivolamento di una consistente massa di detriti che ha investito un’abitazione e travolto diverse autovetture.

Allo stato attuale, non ci sarebbero feriti, ma il comando dei Vigili del Fuoco ha disposto l’impiego immediato del nucleo Usar e del gruppo movimento terra proveniente da Reggio Calabria, al fine di effettuare le verifiche necessarie per escludere la presenza di persone sotto l’ammasso di detriti.

Sul luogo dell’incidente è operativa la squadra dei Vigili del Fuoco coordinata dal caposquadra Fabio Peluso. Le operazioni di soccorso e di rimozione del materiale sono in corso. (m.r.)

Il video:

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