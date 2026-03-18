Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 9:59
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

operazioni in corso

Grossa frana investe il centro abitato di Stilo: vigili del fuoco in azione – FOTO E VIDEO

Il cedimento si è verificato lungo il costone situato in corrispondenza del convento. Colpita un’abitazione e travolte diverse auto. Al momento non si registrano feriti

Pubblicato il: 18/03/2026 – 9:59
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Grossa frana investe il centro abitato di Stilo: vigili del fuoco in azione – FOTO E VIDEO

STILO Vigili del Fuoco in azione a Stilo, in provincia di Reggio Calabria, dove una frana di grosse dimensioni si è abbattuta sul centro abitato. Il cedimento si è verificato lungo il costone situato in corrispondenza del convento, determinando lo scivolamento di una consistente massa di detriti che ha investito un’abitazione e travolto diverse autovetture.

Allo stato attuale, non ci sarebbero feriti, ma il comando dei Vigili del Fuoco ha disposto l’impiego immediato del nucleo Usar e del gruppo movimento terra proveniente da Reggio Calabria, al fine di effettuare le verifiche necessarie per escludere la presenza di persone sotto l’ammasso di detriti.
Sul luogo dell’incidente è operativa la squadra dei Vigili del Fuoco coordinata dal caposquadra Fabio Peluso. Le operazioni di soccorso e di rimozione del materiale sono in corso. (m.r.)

Il video:

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
CALABRIA
frana a stilo
frana centro abitato
maltempo
MALTEMPO CALABRIA
Primo piano
Stilo
vigili del fuoco
Categorie collegate
Cronaca
Reggio Calabria
Ultime
Video
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x