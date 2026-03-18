Il Vinitaly sbarca a Reggio Calabria

1 e 2 agosto

REGGIO CALABRIA Reggio Calabria si prepara a entrare nella storia degli eventi enogastronomici italiani. L’1 e il 2 agosto, infatti, la città dello Stretto ospiterà il Vinitaly and the City, portando fuori da Verona uno dei marchi più prestigiosi del settore vinicolo mondiale.

Ad annunciarlo è stato l’onorevole Francesco Cannizzaro, nella sede del Coordinamento regionale di Forza Italia, alla presenza anche del presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo, che ha sottolineato la portata storica dell’iniziativa: «Reggio Calabria l’1 e il 2 agosto ospiterà il Vinitaly and the City, un evento straordinario, di caratura internazionale. Se vi chiedessi qual è l’evento vitivinicolo più importante, rispondereste il Vinitaly di Verona: ebbene sì, arriverà sul Lungomare Falcomatà. Ho avuto questa idea un anno fa e l’ho proposta al presidente Roberto Occhiuto, che l’ha accolta con entusiasmo. Da lì è partito un lavoro importante, e devo ringraziare l’assessore Gianluca Gallo perché grazie a lui questa cosa diventa realtà».

Cannizzaro ha poi evidenziato il cambio di passo della Calabria negli ultimi anni, soprattutto nel settore agricolo: «Oggi la Calabria e Reggio diventano attrattive anche per grandi eventi, grazie al lavoro fatto. Il settore agricolo calabrese gode di primati europei: una volta si andava a Bruxelles per essere rimproverati, oggi si va per ottenere risultati. Questo cambio di tendenza è merito anche di Gianluca Gallo, che considero il miglior assessore all’Agricoltura d’Italia. Si sta creando un clima di fiducia e prospettiva».

Secondo il parlamentare, l’arrivo del Vinitaly rappresenta un segnale chiaro di crescita e credibilità: «Prima la Calabria veniva vista solo sulla cartina geografica, oggi invece si organizzano eventi di questa portata. È la dimostrazione di una credibilità costruita con i fatti».



A spiegare la genesi del progetto e le prospettive future è stato poi l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo: «Nel 2024 abbiamo portato per la prima volta il Vinitaly fuori da Verona, al Parco archeologico di Sibari, dove riteniamo sia iniziata la storia del vino in Occidente oltre 3 mila anni fa. L’idea è piaciuta perché oggi la Regione Calabria è credibile, capace di stare ai tavoli nazionali e mantenere le promesse».

Gallo ha confermato che l’approdo a Reggio nasce da una forte volontà del territorio: «Non potevamo resistere alla richiesta dell’onorevole Cannizzaro e della città di Reggio Calabria. Queste due giornate saranno inizialmente sperimentali, ma sono certo che sarà un grande successo. Se i numeri ci daranno ragione, Reggio diventerà un hub stabile per la promozione del sistema vitivinicolo calabrese».

Un sistema che, ha ricordato l’assessore, punta sempre più sulla qualità: «Il nostro è un settore piccolo ma in forte crescita, i viticoltori riescono a vendere tutta la produzione e a valorizzarla. Il Vinitaly sarà un veicolo fondamentale per promuovere non solo il vino, ma tutto il comparto agricolo, agroalimentare ed enogastronomico della Calabria».

Grande attenzione anche all’impatto turistico dell’evento: «Reggio Calabria è già una città matura per ospitare manifestazioni di questo livello. Mi aspetto grande entusiasmo, forse anche eccessivo, conoscendo il calore dei reggini. Arriveranno visitatori da tutta la Calabria, dalla Sicilia e non solo. Sarà una vetrina straordinaria per il territorio».

Poi aggiunge Gallo: «A Reggio Calabria e nella sua provincia c’è tanta qualità, c’è tanta unicità, c’è tanta specificità, noi naturalmente guardiamo sempre anche ai viticoltori eroici, penso a quelli di Bivongi e penso quindi ad una capacità di resilienza che passa anche attraverso la produzione di vino, che noi naturalmente supporteremo se ci sarà chi vorrà essere supportato». (redazione@corrierecal.it)

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