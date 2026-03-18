La Nazionale Under 19 pronta a sbarcare a Catanzaro e Cosenza per la fase élite

le partite

Radunata in questi giorni a Novarello, la Nazionale Under 19 è pronta per la fase élite di qualificazione all’Europeo, decisiva per un posto nella fase finale in programma dal 28 giugno all’11 luglio in Galles. L’entusiasmo della Calabria per trascinare la squadra di Alberto Bollini, attesa a Catanzaro e Cosenza: la prima partita contro l’Ungheria di mercoledì 25 alle ore 17 e la terza di martedì 31 alle 15 contro la Turchia si giocheranno allo stadio “Nicola Ceravolo”, mentre la seconda contro la Slovacchia si giocherà sabato 28 alle 17 allo stadio “San Vito-Gigi Marulla” di Cosenza. Le tre gare dell’Italia saranno trasmesse in diretta su Vivo Azzurro Tv, la piattaforma OTT della Figc

L’ingresso per le tre partite dell’Italia in programma a Catanzaro (mercoledì 25 e martedì 31) e Cosenza (sabato 28) sarà gratuito, dietro presentazione di un titolo di accesso scaricabile sul portale ticketing.figc.it. L’ingresso per le tre partite in programma presso il centro sportivo “Real Cosenza” sarà invece libero.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato