dalla cittadella

LAMEZIA TERME «La Regione Calabria interviene sulla crisi idrica di Castrovillari: individuate oltre 100 perdite! Già operativi 3 milioni di euro di investimento regionale per il ripristino della rete e per l’adeguamento pozzi». Lo afferma in una nota il consigliere regionale Riccardo Rosa. «Castrovillari, dopo troppi anni di emergenza idrica cronica che ha messo in ginocchio interi quartieri – in particolare la zona nord della città – sta per ricevere un intervento risolutivo e definitivo grazie alla determinazione e alla professionalità della Regione Calabria. Oggi – spiega Rosa – , presso il Dipartimento Ambiente, è arrivato il riscontro ufficiale della società capofila dell’appalto di ingegnerizzazione delle reti idriche. Il documento certifica che la rete di Castrovillari presenta oltre 100 perdite, molte delle quali ravvicinate e critiche. L’appalto, già definito e finanziato con 3 milioni di euro, prevede il ripristino integrale della rete idrica cittadina. Castrovillari è uno dei dieci comuni della provincia di Cosenza inseriti in questo importante intervento strategico. Il rilievo della rete è già in corso e ha confermato un quadro emergenziale che la nostra comunità conosce fin troppo bene. Grazie a questo lavoro capillare, è stato possibile mappare con precisione ogni criticità: perdite, misurazione di portate e pressioni, studio della rete. I lavori, già indicati nel quadro tecnico dell’appalto, partiranno a brevissimo termine con l’ordine di servizio. Prevedono la sostituzione mirata dei tratti di rete più compromessi; interventi sui serbatoi e sul pozzo, con l’installazione sistema di telecomando e controllo da remoto (richiesto e sollecitato dal territorio); tutte le attività di riparazione, sostituzione di condotte, installazione di nuovi contatori smart, motorizzazione saracinesche e modernizzazione degli impianti (come dettagliato nel progetto di ingegnerizzazione). Un intervento moderno, tecnologicamente avanzato e risolutivo che – sostiene Rosa – porrà fine a una crisi idrica storica. Castrovillari non dovrà più aspettare. Da troppo tempo la nostra città vive un’emergenza che penalizza famiglie, imprese e qualità della vita. Oggi, grazie alla visione e all’impegno concreto della Regione Calabria, del Presidente Roberto Occhiuto, dell’Assessore all’Ambiente Marcello Montuoro, del Dirigente Ing. Salvatore Siviglia e del Direttore dei lavori Ing. Giovanni Ioele, arriviamo a una soluzione definitiva. Tre milioni di euro, professionalità, serietà e velocità di esecuzione: questi sono i valori che la Regione sta portando sul nostro territorio. Ringrazio pubblicamente tutti coloro che stanno lavorando con dedizione per garantire finalmente il corretto flusso d’acqua a ogni abitazione della città, in particolare nella zona nord. I lavori partiranno immediatamente e non ci fermeremo fino a quando l’emergenza non sarà solo un brutto ricordo». La Regione Calabria – conclude Rosa – dimostra ancora una volta di saper ascoltare il territorio e di intervenire con fatti concreti. Castrovillari sta per voltare pagina: l’acqua, diritto fondamentale, tornerà a essere un servizio efficiente e sicuro».

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