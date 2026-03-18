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Polfer in campo contro i furti di rame, controlli nei centri di rottamazione della Calabria

Non sono emerse irregolarità, ma resta alta l’attenzione su un fenomeno che causa danni economici e disagi ai servizi

Pubblicato il: 18/03/2026 – 8:42
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Polfer in campo contro i furti di rame, controlli nei centri di rottamazione della Calabria

LAMEZIA TERME Controlli della Polfer in Calabria contro i furti di rame nel settore ferroviario. Nell’ambito dell’operazione nazionale “Oro Rosso”, dedicata alla prevenzione e repressione dei reati legati al furto di materiali ferrosi, gli agenti del Compartimento Polizia ferroviaria per la Calabria hanno effettuato verifiche su strada, nei centri di rottamazione e di trattamento di rifiuti speciali e metallici, oltre che lungo aree e linee ferroviarie della regione. L’obiettivo dei controlli è intercettare e interrompere la filiera dell’illegalità connessa al cosiddetto “oro rosso”, attraverso accertamenti sulle autorizzazioni all’esercizio delle attività, sul trattamento dei materiali nei centri di raccolta, sul rispetto della normativa ambientale e sulla tracciabilità dei metalli trattati. Nel corso delle verifiche, la Polfer non ha riscontrato criticità o irregolarità. Resta comunque alta l’attenzione sul fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario, che continua a provocare danni economici rilevanti alle imprese colpite e disagi ai cittadini nella fruizione dei servizi pubblici.

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