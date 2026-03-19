Al via la prevendita per Cosenza-Latina. Ma gli spalti del “Marulla” resteranno vuoti
Domenica 22 marzo la sfida tra la squadra di Buscè e la compagine laziale
COSENZA Il Cosenza Calcio ci prova ancora, ma il clima attorno alla squadra resta gelido. In vista della sfida di domenica 22 marzo contro il Latina, allo stadio Stadio San Vito-Gigi Marulla è stata ufficialmente aperta la prevendita dei biglietti. Eppure, appare scontato che sugli spalti si ripeterà uno scenario già visto: settori vuoti e una contestazione ormai radicata. La frattura tra società e tifoseria organizzata resta irrecuperabile, confermata dall’incontro di venerdì scorso in comune con il sindaco Franz Caruso. La protesta continua a coinvolgere non solo i gruppi ultras ma, come si percepisce ormai da mesi, una fetta ampia del territorio provinciale.
Prezzi e promozioni per riempire gli spalti
I tagliandi partono dai 16 euro per la Tribuna A, fino ad arrivare ai 50 euro della Tribuna Blu Centrale, con riduzioni previste in alcuni settori. Le curve restano chiuse. Spazio all’iniziativa “Lupacchiotto”, dedicata agli Under 16, con biglietti a partire da 5 euro.
“Il futuro rossoblù vi aspetta al Marulla”
Parallelamente, il Cosenza ha lanciato una campagna mirata dal titolo “Il futuro rossoblù vi aspetta al Marulla”. L’iniziativa prevede l’ingresso gratuito per tutte le scuole calcio della provincia: non solo i ragazzi Under 16, ma anche familiari e accompagnatori.
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