Taekwondo: a Catanzaro il Campionato regionale forme, freestyle, parataekwondo e Master talent

la manifestazione

CATANZARO Domenica 22 marzo il Palagallo di Catanzaro ospiterà il Campionato regionale di taekwondo di forme, freestyle e parataekwondo, insieme al torneo Master talent. Organizzata dal Comitato regionale Fita Calabria, la manifestazione riunirà circa 250 atleti provenienti da tutta la Calabria, con età comprese tra i 9 e i 75 anni. «L’evento – spiega il presidente Giancarlo Mascaro – racchiude l’intera attività istituzionale della nostra Federazione ed esprime in pieno la visione della disciplina, che accanto all’agonismo valorizza inclusione, benessere e formazione». Sul campo di gara si incontreranno generazioni diverse, dai più giovani agli over 65, a riprova che il taekwondo è uno sport intergenerazionale che costruisce relazioni profonde. È prevista anche un’esibizione di freestyle dal forte contenuto simbolico: una performance di tre minuti con tecniche acrobatiche e un messaggio contro la guerra, «al fine – evidenzia il presidente Mascaro – di sensibilizzare il pubblico e ribadire il ruolo dello sport come strumento di educazione alla pace e alla responsabilità collettiva, come peraltro già rimarcato dal presidente della Fita, Angelo Cito». Particolare attenzione sarà dedicata al parataekwondo, che rappresenta uno degli ambiti più significativi di crescita del movimento calabrese. Da questo percorso sono infatti emersi atleti di livello nazionale come Vlad Iacopino e Sofia Minini, segno di un sistema che dà opportunità concrete e risultati. «Questo campionato – puntualizza Mascaro – è il punto di sintesi della nostra attività. Portiamo in gara tutte le anime del taekwondo, dalle forme al freestyle, dal parataekwondo al Master talent. Diamo spazio a chi cresce nello sport e vi trova inclusione, benessere e motivazione. Il valore del taekwondo va oltre la competizione. Il taekwondo educa al rispetto, alla disciplina, al controllo di sé e alla convivenza. In Calabria stiamo costruendo un movimento sempre più maturo, con numeri in aumento e qualità tecnica crescente, radicato nei territori e che coinvolge famiglie e giovani». La giornata del Palagallo si conferma dunque un appuntamento centrale per il taekwondo calabrese, che continua a crescere e a proporsi come esperienza sportiva completa, che unisce agonismo, inclusione, valori e diritti umani.

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