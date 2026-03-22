Maratona di Roma, a 93 anni il calabrese Antonio Rao taglia il traguardo

l’impresa

II 93enne Antonio Rao, classe 1933, ha partecipato alla Maratona di Roma e portato a termine un altro traguardo di maratona in 7h09:20. Calabrese di nascita e romano di adozione, Antonio Rao ha raggiunto gli onori della cronaca nel 2023 quando ha tagliato il traguardo in 6h14’44” al contempo firmando uno straordinario primato di categoria M90. Nel 2024 Antonio, nato a Polistena nel 1933, aveva concluso la sua prova in 6h54’23 e nel 2025 in 6h44:16. «E’ stata dura ma sono di nuovo qui, al traguardo di questa straordinaria gara. Devo ringraziare il gruppo dei pacer che mi ha incitato e accompagnato passo dopo passo, sono felicissimo», ha dichiarato Antonio Rao.

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