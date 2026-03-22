Taekwondo, successo per il Campionato regionale forme, freestyle, parataekwondo e Master talent

la kermesse

CATANZARO Si è svolto oggi al Palagallo di Catanzaro, il Campionato regionale di taekwondo di forme, freestyle e parataekwondo, insieme al torneo Master talent, organizzato dal Comitato regionale Fita Calabria. «Lo sport è contro la guerra. Con un’esibizione di freestyle, abbiamo voluto comunicare che il taekwondo educa alla pace, al rispetto e alla responsabilità collettiva». L’ha dichiarato il presidente del Comitato regionale Fita Calabria, Giancarlo Mascaro, che ha poi spiegato: «Abbiamo vissuto una giornata straordinaria, caratterizzata da partecipazione, inclusione ed entusiasmo sorprendenti. Oggi si sono incontrate generazioni diverse, a riprova che il taekwondo è una comunità viva e aperta, che coinvolge atleti, famiglie e territori». La manifestazione ha riunito circa 250 atleti provenienti da tutta la Calabria, con età comprese tra i 9 e i 75 anni, segno della crescita costante del movimento regionale, sia sul piano numerico che qualitativo. Particolarmente significativa un’esibizione di freestyle contro i conflitti nel mondo, a cura di alcuni giovani. È stata una performance di tre minuti con tecniche acrobatiche e con un messaggio esplicito contro la guerra, che ha colpito il pubblico per intensità e valore simbolico. Ampio spazio è stato dedicato al parataekwondo, tra i settori più dinamici e rappresentativi della crescita del taekwondo calabrese, da cui sono emersi atleti di livello nazionale come Vlad Iacopino e Sofia Minniti. All’evento erano presenti anche il delegato provinciale Fita Calabria per Catanzaro, Tonino Guerra, il delegato Coni della provincia di Catanzaro, Pino Pipicelli, il segretario regionale di Sport e Salute, Walter Melacrino, e l’assessore allo Sport del Comune di Catanzaro, Antonio Battaglia. Melacrino ha evidenziato che «il taekwondo è una disciplina intergenerazionale e inclusiva che rappresenta un valore aggiunto per l’intero sistema sportivo». Battaglia ha sottolineato «l’importanza del messaggio lanciato dalla Fita Calabria contro la guerra, espresso in maniera toccante attraverso la performance di freestyle, a riprova che lo sport può essere anche uno strumento molto potente di sensibilizzazione civile». La giornata del Palagallo lascia un segno che va bene oltre il risultato sportivo. In un tempo segnato da conflitti e tensioni, dal cuore della Calabria è partito un messaggio alquanto significativo: lo sport prende posizione, rifiuta la guerra e difende la dignità umana. Il taekwondo racconta ancora una volta che la forza può diventare disciplina, rispetto e convivenza pacifica.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato