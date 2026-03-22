Tentato omicidio a Soriano Calabro, i carabinieri fermano un 22enne

svolta nelle indagini

VIBO VALENTIA A Soriano Calabro, ieri sera, i carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un ventiduenne ritenuto responsabile del tentato omicidio di un ventottenne: il fatto è avvenuto ieri alle 17,30 circa, in via Giardinieri. In particolare, per cause in corso di accertamento, il 22enne ha colpito il 28enne con più fendenti al collo e al dorso: la vittima è stata ricoverata presso l’ospedale di Vibo Valentia, non è in pericolo di vita. Proseguono le indagini a cura del Norm di Serra San Bruno.

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