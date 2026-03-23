Ferro: «Falsità dalla sinistra, persa un’occasione storica»

il dopo referendum

CATANZARO “Rispettiamo il verdetto dei cittadini, che abbiamo chiamato a esprimersi su una riforma attesa da anni, prevista nel nostro programma elettorale e portata avanti con coerenza e coraggio”. Lo afferma il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro (FdI), commentando l’esito del referendum. “Purtroppo – prosegue Ferro – il confronto si è sviluppato in un clima molto brutto: la sinistra ha portato avanti una campagna fatta di falsità, paure e allarmi del tutto infondati, con l’unico obiettivo di colpire il governo e ricavarne un tornaconto elettorale. Fratelli d’Italia ha invece scelto la strada della presenza costante sui territori, organizzando tante iniziative insieme ai comitati per il Sì nel tentativo di spiegare ai cittadini il merito di una riforma molto tecnica, che aveva il solo fine di rendere la giustizia più giusta, imparziale, meritocratica ed efficiente. Per questo – conclude Ferro – credo che sia stata persa un’occasione storica”.

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