Teatro, a Rende la prima nazionale di “Ad alta voce”: l’attualità di Peppino Impastato

testimonianza sul palco

RENDE La prima nazionale dell’opera musicale e teatrale Ad Alta Voce – #abbiilcoraggiodidiredino, prodotto da Artea Teatro Musica e Spettacolo, debutterà al Palacultura “Giovanni Paolo II” di Rende venerdì 27 marzo alle 20:30.

La rappresentazione è ispirata alla vita e alla testimonianza di Peppino Impastato, simbolo di coraggio e lotta contro le mafie che nasce da un approfondito lavoro di studio e da un’attenta ricerca documentale sulla sua vicenda umana, politica e familiare. La scrittura drammaturgica è frutto di fonti storiche, atti, testimonianze pubbliche e, in modo determinante, dei racconti diretti della famiglia Impastato, raccolti e condivisi con gli autori: Barbara Bruni, Francesco Antonio Conti, Mario De Lio e Maria Dora Palermo.

Un viaggio nell’anima del giovane Peppino, interpretato dal giovanissimo attore Gabriele Brandi che, in piena adolescenza, decide di rompere il silenzio e si ribella con tutte le sue forze al sistema omertoso e violento della mafia che abita proprio in “casa” sua; accanto a lui, Francesco Antonio Conti, che interpreta Luigi Impastato e che firma anche la regia dell’opera, Barbara Bruni che dà voce e profondità al personaggio di Felicia Impastato, madre simbolo di dignità e forza, e Maria Dora Palermo figura inizialmente astratta della coscienza collettiva che osserva, racconta e accompagna gli eventi e che pian piano si svela e si identifica in Luisa Impastato, nipote di Peppino.

L’utilizzo del dialetto siciliano, grazie alla consulenza dell’attore Andrea Puglisi, si alterna all’uso della nostra lingua, e rappresenta una scelta di stile drammaturgico poiché più coerente con il contesto storico, sociale e familiare in cui si colloca la vicenda Impastato.

Le musiche originali sono composte dal maestro Mario De Lio, già vincitore del premio “Un brano contro le mafie” conferitogli dalla Regione Lazio per il brano “Ad Alta Voce”, scritto insieme a Maria Dora Palermo, e sarà anche il manifesto musicale dello spettacolo. Mentre la scenotecnica e le luci saranno a cura di Eros Leale, la fonia è affidata a Paolo Scarpino.

Ad Alta Voce – #abbiilcoraggiodidiredino collabora con Casa Memoria “Felicia e Peppino Impastato”, oggi presieduta da Luisa Impastato, ed è sostenuta sia dalla Fondazione Lilli che da Csain Calabria.