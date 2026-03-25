Futuro del Cosenza calcio, giornata intensa tra vertici istituzionali e confronto con i tifosi

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COSENZA Una giornata intensa, scandita da incontri istituzionali e momenti di dialogo, prova a riportare ordine attorno al clima teso che si respira nel calcio cosentino.

In queste ore, in Prefettura, si sta svolgendo la riunione presieduta dal prefetto Rosa Maria Padovano e richiesta dal sindaco Franz Caruso, con l’obiettivo di affrontare le criticità legate alla gestione del club e il malcontento crescente della tifoseria. Per il sindaco, come emerso dall’incontro con i tifosi dello scorso 13 marzo, l’attuale frattura tra club rossoblù e tifoseria potrebbe portare anche a problemi legati all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Contemporaneamente, una delegazione del tifo organizzato sta incontrando il presidente della Provincia Biagio Faragalli, portando sul tavolo le proprie preoccupazioni sul futuro della società.

Resta alta, dunque, l’attenzione sulla dirigenza, con al centro l’operato dell’amministratore unico Rita Rachele Scalise e del presidente onorario Eugenio Guarascio, mentre continuano a circolare voci su una possibile cessione del club.

Nel pomeriggio, infine, il Consiglio comunale discuterà anche della gestione dello stadio, altro nodo rilevante in una fase delicata per il calcio cittadino. (redazione@corrierecal.it)

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