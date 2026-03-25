La Reggina non vuole arrendersi: vittoria pesante in casa dell’Igea Virtus

il recupero

BARCELLONA POZZO DI GOTTO La Reggina ritrova sorriso e ambizioni superando in trasferta la Nuova Igea Virtus nel recupero della 27esima giornata. Un successo pesante, arrivato dopo il passo falso interno contro l’Acireale, che rilancia, almeno questa è la speranza dei tifosi, la corsa degli amaranto: la vetta dista ora quattro punti, con sei gare ancora da disputare.

La squadra guidata da Torrisi parte con personalità, prendendo subito il controllo del gioco. Nei primi minuti la Reggina staziona stabilmente nella metà campo avversaria, costruendo le prime occasioni con Edera e Di Grazia, senza però riuscire a concretizzare. L’Igea Virtus prova a contenere e a ripartire, ma è costretta spesso a difendersi.

La chance più nitida del primo tempo arriva intorno alla metà della frazione: Edera calcia con forza dalla distanza trovando la pronta risposta di Testagrossa, decisivo anche sul tentativo ravvicinato successivo. Poco dopo è ancora Di Grazia a rendersi pericoloso, ma la mira non è precisa. Il primo tempo si chiude così a reti inviolate, con gli ospiti comunque più propositivi.

La svolta nella ripresa

La partita cambia volto a inizio secondo tempo. Dopo un tentativo dell’Igea Virtus, è la Reggina a colpire: Edera si incarica di una punizione dai 25 metri e disegna una traiettoria perfetta che si infila all’incrocio, sbloccando il risultato con un gol di grande qualità.

I padroni di casa provano a reagire, ma trovano sulla loro strada un attento Lagonigro. La squadra di Torrisi, invece, continua a spingere e trova il raddoppio a metà ripresa: splendida combinazione sulla sinistra, con Di Grazia che serve l’inserimento perfetto di Mungo, lasciato libero di battere a rete da pochi passi per il 2-0.

Nel finale l’Igea Virtus tenta un assalto disperato, costruendo un’ultima occasione su calcio d’angolo nei minuti di recupero, ma senza precisione. La Reggina sfiora anche il terzo gol con Ragusa, prima del triplice fischio che sancisce una vittoria meritata.

Classifica riaperta

Il successo consente agli amaranto di lasciarsi alle spalle la delusione recente e di tornare in corsa per il primo posto. Con sei partite ancora da giocare e quattro punti da recuperare, la promozione in serie C resta un obiettivo concreto. (redazione@corrierecal.it)

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