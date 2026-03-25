Lamezia Terme, controlli a tappeto dei carabinieri – VIDEO

il blitz

LAMEZIA TERME Nel fine settimana appena trascorso, il centro di Lamezia Terme ha visto un’ulteriore intensificazione dei controlli disposti dal Comando provinciale Carabinieri di Catanzaro. Oltre cinquanta militari dell’Arma hanno dato vita a un’intensa azione di controllo, affiancati dal Nas e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catanzaro. L’obiettivo era chiaro: contrastare lavoro nero e irregolarità nel settore igienico‑sanitario, ma anche dare un ulteriore impulso ai controlli nei luoghi della movida e del centro cittadino. I risultati non si sono fatti attendere. Il capitolo dedicato ai controlli ispettivi ha consentito di scoprire un negozio di prodotti alimentari, che aveva al suo interno oltre una tonnellata di alimenti in cattivo stato di conservazione o addirittura scaduti. Tutto il materiale è stato sequestrato e al titolare è stata comminata una sanzione di oltre 3.500 euro, con immediata sospensione dell’attività. Non è andata meglio a un altro esercizio pubblico, dove è stato scoperto un lavoratore in nero su due presenti. Anche in questo caso è scattata la sospensione dell’attività e una sanzione di circa 6.400 euro. Nell’ambito delle attività antidroga, invece, un 25enne è stato segnalato alla Prefettura dopo essere stato trovato in possesso di una dose di marijuana. el corso dell’intero servizio, i Carabinieri hanno controllato 102 veicoli e identificato 154 persone, elevando anche 4 sanzioni amministrative per un totale di oltre 1.500 euro. Due i mezzi sottoposti a sequestro.

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