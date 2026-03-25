L’Italia U19 fa festa a Catanzaro: esordio al Ceravolo con tris all’Ungheria

il risultato

CATANZARO L’Italia U19 inizia bene il suo percorso verso la qualificazione ai Campionati europei di calcio. Nella sfida odierna, giocata allo stadio Ceravolo di Catanzaro, gli azzurrini battono per 3-0 l’Ungheria e balzano in vetta al gruppo. La squadra del CT Alberto Bollini segna nel primo tempo, con Iddrissou che al 44, poco prima dell’intervallo, trova la rete del vantaggio. Nella ripresa il raddoppio è ancora dell’attaccante in forza all’Inter che al 78′ trova la rete su assist di Mattia Liberali, il fantasista e giovane diamante del Catanzaro, che per questa partita ha “brillato” di fronte ai suoi tifosi. Nel finale Christian Comotto trova il gol del tris che batte l’Ungheria. Gli europei si disputeranno in Galles fra il 28 giugno e l’11 luglio.

Il tabellino

ITALIA-UNGHERIA 3-0 (1-0 p.t.)

ITALIA (4-3-3): Pessina; Nardin, Reggiani, Natali, Cocchi; Liberali (dal 48′ st Coletta), Sala, Mantini (dal 15′ st Comotto); Idele, Iddrissou (dal 48′ st Galvagno), Mosconi (dal 43′ st Marello). A disp.: Vannucchi, Leandri, Steffanoni, Verde. All. Bollini

UNGHERIA (4-2-3-1): Bozo; Szakos, Pal, Vitalyos (dal 38′ st Madarasz), Tercza (dal 15′ st Ghiani); Somogyi, Decsy (dal 23′ st Mondovics); Bodnar (dal 38′ st Szep), Nemeth, Kugyela; Kovacs. A disp.: Tompa, Bolgar, Hos, Egri, Mona. All. Kemenes.

Arbitro: Dechepy (Francia). Assistenti: Le Tellier (Francia), Nogueira Dias (Portogallo). Quarto ufficiale: Correia (Portogallo)

Reti: 44’ pt e 33’ st Iddrissou, 40’ st Comotto

Note: allontanato al 40′ il tecnico Kemenes (U). Ammoniti Kovacs (U), Sala (I), Idele (I), Pal (U)

Foto FIGC

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