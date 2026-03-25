Lunedì torna a riunirsi il Consiglio regionale: all’odg anche la legge sui sottosegretari

la convocazione

REGGIO CALABRIA La prossima seduta del Consiglio regionale è stata convocata per lunedì 30 marzo. Lo riferisce una nota del portavoce del presidente di Palazzo Campanella, Salvatore Cirillo, al termine della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. Nel corso della Conferenza sono stati esaminati i diversi punti all’ordine del giorno della prossima seduta: “Si tratta – spiega la nota – di importanti provvedimenti e proposte di legge già esaminati dalle competenti commissioni consiliari, al termine di un percorso di analisi e confronto articolato e approfondito. La riunione odierna ha rappresentato un momento di raccordo istituzionale utile a definire il percorso dei provvedimenti che approderanno nell’Aula Fortugno ad inizio della prossima settimana”. Tra i provvedimenti all’esame dell’aula lunedì – s apprende da fonti della maggoranza di centrodestra – anche la proposta di legge che regolamenta la figura dei sottosegretari introdotta a fine gennaio con una modifica dello Statuto: la proposta di legge, i cui contenuti sono stati anticipati dal Corriere della Calabria, ha già suscitato forti polemiche con l’opposizione di centrosinistra che ha criticato la reintroduzione di una figura che inevitabilmente – a dire della minoranza – determinerà un aumento delle spese della Regione. (redazione@corrierecal.it)

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