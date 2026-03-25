Renzo Ulivieri ospite al San Vito-Marulla

la visita

COSENZA Ieri il San Vito-Marulla ha accolto il presidente dell’Aiac Nazionale, Renzo Ulivieri, ospite del Cosenza calcio per un incontro con lo staff tecnico e dirigente della società.

Durante la giornata, Ulivieri ha avuto modo di dialogare con il Consigliere nazionale Raffaele Pilato, il segretario Nazionale avvocato Luca Perdomi e il presidente regionale Girolamo Mesiti. L’occasione, ha riportato una nota del club, è servita per approfondire i temi legati alla crescita e alla cultura sportiva nel territorio. Come gesto simbolico, lo staff del Cosenza ha consegnato a Ulivieri la maglia della squadra, donata dal direttore sportivo Domenico Roma. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche al Gruppo Provinciale Aiac di Cosenza e al presidente Mister Tuoto per il supporto e la collaborazione nell’organizzazione della visita.

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