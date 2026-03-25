Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:20
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la visita

Renzo Ulivieri ospite al San Vito-Marulla

Il presidente dell’Aiac nazionale ha incontrato il Cosenza calcio ricevendo in dono la maglia ufficiale del club

Pubblicato il: 25/03/2026 – 12:49
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Renzo Ulivieri ospite al San Vito-Marulla

COSENZA Ieri il San Vito-Marulla ha accolto il presidente dell’Aiac Nazionale, Renzo Ulivieri, ospite del Cosenza calcio per un incontro con lo staff tecnico e dirigente della società.
Durante la giornata, Ulivieri ha avuto modo di dialogare con il Consigliere nazionale Raffaele Pilato, il segretario Nazionale avvocato Luca Perdomi e il presidente regionale Girolamo Mesiti. L’occasione, ha riportato una nota del club, è servita per approfondire i temi legati alla crescita e alla cultura sportiva nel territorio. Come gesto simbolico, lo staff del Cosenza ha consegnato a Ulivieri la maglia della squadra, donata dal direttore sportivo Domenico Roma. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche al Gruppo Provinciale Aiac di Cosenza e al presidente Mister Tuoto per il supporto e la collaborazione nell’organizzazione della visita.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
renzo ulivieri
renzo ulivieri a cosenza
sport
Categorie collegate
Cosenza
Cosenza e provincia
Sport
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x