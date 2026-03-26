Crotone, l’ospedale guida l’avanguardia pediatrica: nasce un modello di cura multidisciplinare

Il congresso scientifico

CROTONE Mettere la salute dei più piccoli al centro di una rete assistenziale che unisca l’eccellenza clinica alla sensibilità umana, trasformando l’Ospedale San Giovanni di Dio in un polo di riferimento per l’intero territorio provinciale. Con questa visione si è concluso con successo il secondo evento scientifico dal titolo “I Bambini, la Luce del Futuro: nuove sfide per la Pediatria”, un appuntamento che ha visto la partecipazione dei principali attori della sanità pediatrica locale e regionale. L’iniziativa, promossa dall’Unità operativa complessa di Pediatria e coordinata dal direttore del reparto, la dottoressa Stefania Zampogna, insieme alla segreteria scientifica composta dai dottori Caterina Pacenza e Nicola Lazzaro – rispettivamente responsabili dell’ambulatorio di Gastroenterologia e DNA, Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, e dell’ambulatorio di Endocrinologia e Diabetologia pediatrica -, ha rappresentato un momento di sintesi strategica per il consolidamento di percorsi terapeutici avanzati. Il cuore del dibattito si è concentrato sulla necessità di superare la frammentazione delle cure in favore di un approccio simbiotico tra i diversi specialisti ospedalieri, garantendo una presa in carico globale del piccolo paziente.

La centralità della pediatria

Sull’importanza di questo nuovo corso è intervenuto il direttore denerale dell’Asp di Crotone, Antonio Graziano: «Il successo di questo congresso conferma la centralità della Pediatria nelle strategie di sviluppo della nostra Azienda. La sfida che abbiamo raccolto non è solo clinica, ma strutturale: stiamo lavorando per consolidare un modello di assistenza integrata che metta in rete le migliori competenze del San Giovanni di Dio con il territorio. Valorizzare la multidisciplinarietà e investire sulla formazione d’eccellenza sono i pilastri su cui vogliamo costruire una sanità d’avanguardia, capace di offrire risposte concrete e di altissimo profilo alle famiglie crotonesi e, soprattutto, ai nostri piccoli pazienti».

Il programma scientifico ha toccato temi di stringente attualità, con un focus particolare sulla transizione dei pazienti cronici verso l’età adulta, la gestione del microbiota e le risposte cliniche alle patologie endocrinologiche e allergologiche. Ampio spazio è stato riservato al contrasto del disagio giovanile, analizzato dal Team DNA dell’Azienda, che ha evidenziato come la prevenzione e l’intervento precoce siano le uniche rotte percorribili per arginare quella che è diventata una vera sfida sociale. L’UOC di Pediatria, attraverso la sua direzione, ha espresso piena soddisfazione per il rafforzamento della sinergia con il Dipartimento Materno Infantile e per la costante collaborazione con i professionisti del territorio. L’obiettivo dell’Asp di Crotone resta quello di alimentare una crescita costante delle competenze tecniche, garantendo al contempo quella prossimità assistenziale che rende il San Giovanni di Dio un presidio di eccellenza e umanità.