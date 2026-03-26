«San Nicola da Crissa è isolata, servono misure urgenti e straordinarie»

l’allarme

SAN NICOLA DA CRISSA «Il Coordinamento provinciale di Forza Italia fa proprio il grido d’allarme lanciato dai cittadini di San Nicola da Crissa, paese di fatto isolato dopo le ultime ondate di maltempo. Il centro, da quasi 8 anni privato della sua strada principale (ex strada statale 110) crollata a seguito di una frana e ancora non ripristinata, oggi deve fare i conti con la chiusura delle altre vie alternative (sp 47, sp 53) e con la precarietà dell’unica strada rimasta, la sp 54, che versa in condizioni di estrema fragilità (due ponti pericolosi, più tratti collassati, carreggiata ridotta, costoni attenzionati). Occorrono, pertanto, misure urgenti e straordinarie per dare risposte efficaci e tempestive al piccolo paese, che sta vivendo il periodo più buio della sua storia recente». Così il coordinatore provinciale vibonese di Forza Italia, Michele Comito, che prosegue: «Come Coordinamento azzurro saremo accanto ai cittadini, che da anni portano avanti iniziative civiche per chiedere la messa in sicurezza della ex ss 110 e portare all’attenzione la precarietà delle vie alternative, anch’esse oggi chiuse. Supportando e informando puntualmente i cittadini sannicolesi, cercheremo di smuovere ogni canale istituzionale, per dare voce a una rivendicazione civica di un diritto, quello alla mobilità, costituzionalmente garantito ma attualmente negato».

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