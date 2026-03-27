«Avete fatto bingo brigadie’». Scoperto un arsenale nel cofano di una Panda

due arresti

Un vero e proprio arsenale tolto alla criminalità organizzata è stato scoperto dai Carabinieri a Torre Annunziata che, fermando una Fiat Panda in via Andolfi, scopre che alla guida c’è un 42enne in libertà vigilata, insieme ad una 39enne di Giugliano anche lei è già nota alle forze dell’ordine. Una volta fermati, l’uomo alla guida esclama: «Avete fatto bingo Brigadie’». Nell’auto i due trasportavano: 1 fucile monocanna cal. 12, marca “baikal”; 1 pistola mitragliatrice “mp40” calibro 9, un’arma da guerra tedesca della seconda guerra mondiale, completa di caricatore; 1 fucile mitragliatore calibro 5,45, marca “jaker” mod. a.p. 74, modificato per utilizzo il munizionamento calibro 9; 1 fucile monocanna calibro 12, marca “franchi” modello 12 GA; 1 fucile mitragliatore calibro 5,45, marca “zastava” modello ak-74, di provenienza balcanica; 2 fucili mitragliatori calibro 5,45, modello ak-74; 298 cartucce calibro 5,45, 42 cartucce calibro 9, 81 cartucce cal. 12. Le armi hanno tutte i caricatori e sono perfettamente funzionanti. I due non hanno opposto alcuna resistenza e sono stati arrestati mentre le armi sono state sequestrate e saranno sottoposte a lunghi accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.

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